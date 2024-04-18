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14:31, 18 апреля 2024Забота о себе

Диетолог опровергла популярный миф о фруктах

Диетолог Анна Белоусова заявила, что фрукты можно есть натощак

Фото: Jonas Kakaroto / Unsplash

Вопреки распространенному убеждению, что фрукты нельзя есть натощак, делать это можно, заявила диетолог Анна Белоусова. В комментарии для радио Sputnik она опровергла этот популярный миф.

Специалистка объяснила, что здоровый человек может есть фрукты когда хочет — до еды, во время или после. Однако она предостерегла от употребления ананаса натощак, так как это фрукт может раздражать слизистую оболочку желудка из-за содержащихся в нем ферментов, расщепляющих белки. Если же съесть фрукт после принятия пищи, то он поможет пищеварению.

В то же время диетолог обратила внимание на то, что людям с заболеваниями ЖКТ следует есть фрукты с осторожностью. «Я бы не рекомендовала людям, у которых есть гастрит или язвенная болезнь с повышенной кислотностью вне обострения есть натощак кислые фрукты и ягоды: облепиху, клюкву, кислые мандарины и ананас», — посоветовала она.

Специалистка добавила, что при повышенной кислотности желудка нужно есть бананы, так как они снижают избыточную кислотность.

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      Алиса Дмитриева
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