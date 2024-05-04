Артиллеристы ВС России накрыли и уничтожили группу ВСУ у Белгородской области

Артиллеристы группировки войск прикрытия государственной границы накрыли группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая направлялась к государственной границе России у Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Артиллерист с позывным Соната рассказал, что при выдвижении на госграницу военные получили данные о движении групп ВСУ. Стало известно, что в их составе также присутствовал расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соната уточнил, что российские солдаты поразили цель осколочно-фугасными ракетами.

«Противника оставили вблизи наших границ, чтобы они не дошли к нам. Скорее всего, они пытаются даже какую-то провокацию сделать. Хотя бы что-нибудь, чтобы приблизиться к нашим подступам», — отметил он.

Ранее российские военные группировки «Центр» выявили и поразили 380 целей ВСУ, включая 12 опорных пунктов. Российские военные также атаковали склад боеприпасов и порядка 100 позиций полевой артиллерии.