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07:36, 4 мая 2024Россия

Артиллеристы накрыли группу ВСУ у границы России

Артиллеристы ВС России накрыли и уничтожили группу ВСУ у Белгородской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Артиллеристы группировки войск прикрытия государственной границы накрыли группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая направлялась к государственной границе России у Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Артиллерист с позывным Соната рассказал, что при выдвижении на госграницу военные получили данные о движении групп ВСУ. Стало известно, что в их составе также присутствовал расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соната уточнил, что российские солдаты поразили цель осколочно-фугасными ракетами.

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«Противника оставили вблизи наших границ, чтобы они не дошли к нам. Скорее всего, они пытаются даже какую-то провокацию сделать. Хотя бы что-нибудь, чтобы приблизиться к нашим подступам», — отметил он.

Ранее российские военные группировки «Центр» выявили и поразили 380 целей ВСУ, включая 12 опорных пунктов. Российские военные также атаковали склад боеприпасов и порядка 100 позиций полевой артиллерии.

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      Марина Совина
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