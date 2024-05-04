Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:16, 4 мая 2024Россия

Российские военные поразили 380 целей ВСУ

Группировка ВС РФ «Центр» поразила 380 целей, включая 12 опорных пунктов ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные выявили и поразили 380 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Савчук уточнил, что бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) в течение суток нанесли удары по 380 выявленным целям ВСУ, включая 12 опорных пунктов. Российские военные также поразили склад боеприпасов и порядка 100 позициям полевой артиллерии.

Кроме того, подразделения «Центра» при огневой поддержке артиллерии и авиации поразили живую силу и технику формирований ВСУ в районах Очеретино, Уманской, Нетайлово и Соловьево.

23 апреля сообщалось, что украинская бригада оставила Очеретино без соответствующего распоряжения военного командования. В результате российские войска заняли населенный пункт.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Сокрушительный удар возмездия». Британия разрешила ВСУ бить по территории России своим оружием. Что ответили в Москве?

      Врач назвала простые упражнения от запора

      В России рассказали о досрочных поставках БМП с «Бережком»

      Российские военные поразили 380 целей ВСУ

      В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

      В ЕС рассказали о финансовой выгоде США от помощи Украине

      Антонов заявил о подрыве США международной информационной безопасности

      Сенатор назвал игрой в бисер слова Макрона об отправке войск на Украину

      Россиянам назвали способ распознать финансовую пирамиду

      Алжир запросил закрытое заседание Совбеза ООН по массовым захоронениям в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше