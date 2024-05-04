Группировка ВС РФ «Центр» поразила 380 целей, включая 12 опорных пунктов ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные выявили и поразили 380 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Савчук уточнил, что бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) в течение суток нанесли удары по 380 выявленным целям ВСУ, включая 12 опорных пунктов. Российские военные также поразили склад боеприпасов и порядка 100 позициям полевой артиллерии.

Кроме того, подразделения «Центра» при огневой поддержке артиллерии и авиации поразили живую силу и технику формирований ВСУ в районах Очеретино, Уманской, Нетайлово и Соловьево.

23 апреля сообщалось, что украинская бригада оставила Очеретино без соответствующего распоряжения военного командования. В результате российские войска заняли населенный пункт.