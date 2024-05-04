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07:47, 4 мая 2024Россия

Российские военные рассказали об отходе ВСУ от границы с Белгродской областью

МО РФ: ВСУ отошли на значительное расстояние от границы с Белгородской областью
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отошли на значительное расстояние от границы с Белгородской областью, перемещения военных в приграничной зоне круглосуточно контролируют российские операторы разведывательных дронов. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Как уточнил оператор беспилотника с позывным Танкист, в ближайших лесопосадках подразделений противника не наблюдается.

«Чтобы его найти, нужно немало работы. В ближайших наблюдательных пунктах наблюдаем по два-три человека, движения техники не наблюдаем», — добавил он.

В Минобороны рассказали, что в ходе проведения специальной военной операции (СВО) российские военные днем и ночью ведут боевую работу на всем участке границы с Украиной, выявляют скопления техники и личного состава.

Во время дежурства разведчики обнаружили активность миномета ВСУ в утренние часы и проследили за передвижениями его расчета. Таким образом удалось найти замаскированную постоянную позицию. По орудию был нанесен артиллерийский удар при корректировке операторов дронов, заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что артиллеристы группировки войск прикрытия государственной границы накрыли группу украинских военных, которая направлялась к государственной границе России у Белгородской области.

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      Марина Совина
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