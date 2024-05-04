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06:11, 4 мая 2024Мир

«Сокрушительный удар возмездия». Британия разрешила ВСУ бить по территории России своим оружием. Что ответили в Москве?

Захарова: Россия ответит на удары ВСУ по Крыму сокрушительным ударом возмездия
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Globallookpress.com

Москва предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель о том, что за любой атакой на Крым и территорию России последует решительный ответ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным

Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат указала, что Украина и Запад вынашивают планы новых атак на российские территории в преддверии Дня Победы, рассчитывая на пропагандистский эффект.

3 мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в беседе с Reuters, что удары ВСУ по российской территории с использованием оружия из Лондона легитимны. Позже агентство отозвало статью с высказыванием министра, однако через некоторое время снова ее опубликовало, оставив в неизменном виде цитату о праве Киева использовать британское оружие для ударов по российской территории.

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Захарова оценила слова главы МИД Британии об ударах ВСУ по России

Захарова оценила слова министра иностранных дел Великобритании о том, что ВСУ имеют право наносить удары по российской территории британским оружием.

Она напомнила, что материал агентства Reuters с этим заявлением был удален спустя два часа, вероятно, под давлением властей, однако спустя некоторое время эту статью вновь опубликовали без существенных изменений, с той же цитатой Кэмерона.

По словам Захаровой, зарубежный политик впервые откровенно признал то, что Запад ведет «неприкрытую войну против России руками украинцев», что спровоцировало «страшный шум в мировом медиапространстве».

Представитель МИД указала, что подобные высказывания Запада последовали в октябре 2022 года после взрыва на Крымском мосту, от официальных лиц стран НАТО раздавались поздравления, в публикациях отмечалась «блестящая работа» Службы безопасности Украины (СБУ). Однако на следующий день сообщения начали «зачищаться» в попытках «перевести стрелки».

Для нас не новость, что коллективный Запад не только закрывает глаза на все преступления киевского режима, но и открыто поощряет и подталкивает к их совершению. Слова Кэмерона — яркое тому подтверждение

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Дипломат также предупредила, что что от войск НАТО в случае их отправки на Украину ничего не останется.

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На заявление Кэмерона отреагировало посольство России в Британии

Посольство России в Лондоне заявило о том, что слова Кэмерона свидетельствуют о нарастании вовлеченности Великобритании в конфликт на Украине, передает РИА Новости.

В дипмиссии указали, что британское правительство, руководствуясь конъюнктурными интересами, следует курсу на эскалацию и расширение географии военных действий.

Однако повышение ставок в противостоянии с Россией делается чужими руками, Лондон не заинтересован в поиске возможных стратегий выхода из сложившейся ситуации и отказывается понимать истинные причины конфликта.

Дав подконтрольному режиму Зеленского карт-бланш на использование британского оружия для террористических обстрелов российских городов в глубине нашей страны, в Лондоне, сбросив маски, подтвердили очевидное — остатки экономического и демографического потенциала Украины, территориального контроля, да и государственности этой страны будут использоваться исключительно в попытках военно-силового ослабления России

Посольство России в Великобритании

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в свою очередь заявил, что у России есть возможности для защиты от британского оружия и контратаки. Он напомнил, что Вооруженные силы РФ постоянно усиливают систему ПВО, производится больше зенитных ракет и станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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      Марина Совина
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