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22:24, 3 мая 2024Мир

Захарова оценила слова главы МИД Британии об ударах ВСУ по России

Захарова оценила слова Кэмерона об ударах ВСУ по России британским оружием
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале оценила слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют право наносить удары по российской территории британским оружием.

Она напомнила, что материал агентства Reuters с этим заявлением был удален спустя два часа, вероятно, под давлением властей, однако спустя некоторое время эту статью вновь опубликовали без существенных изменений, с той же цитатой политика.

По словам Захаровой, зарубежный политик впервые откровенно признал то, что Запад ведет «неприкрытую войну против России руками украинцев», что спровоцировало «страшный шум в мировом медиапространстве».

Дипломат также считает, что удаление статьи с заявлением Кэмерона стало актом «неприкрытой эквилибристики на грани цензуры». Это не осталось незамеченным и вызвало ряд вопрос даже у тех, кто намеревался отмолчаться.

Представитель МИД указала, что подобные высказывания Запада последовали в октябре 2022 года после взрыва на Крымском мосту, от официальных лиц стран НАТО раздавались поздравления, в публикациях отмечалась «блестящая работа» Службы безопасности Украины (СБУ). Однако на следующий день сообщения начали «зачищаться» в попытках «перевести стрелки».

«Для нас не новость, что коллективный Запад не только закрывает глаза на все преступления киевского режима, но и открыто поощряет и подталкивает к их совершению. Слова Кэмерона — яркое тому подтверждение», — заключила Захарова.

Ранее Кэмерон заявил в беседе с Reuters, что удары ВСУ по российской территории с использованием оружия из Лондона легитимны. Позже агентство отозвало статью с высказыванием министра, однако через некоторое время снова ее опубликовало, оставив в неизменном виде цитату о праве Киева использовать британское оружие для ударов по российской территории.

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      Марина Совина
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