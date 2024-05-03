Захарова оценила слова главы МИД Британии об ударах ВСУ по России

Захарова оценила слова Кэмерона об ударах ВСУ по России британским оружием

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале оценила слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют право наносить удары по российской территории британским оружием.

Она напомнила, что материал агентства Reuters с этим заявлением был удален спустя два часа, вероятно, под давлением властей, однако спустя некоторое время эту статью вновь опубликовали без существенных изменений, с той же цитатой политика.

По словам Захаровой, зарубежный политик впервые откровенно признал то, что Запад ведет «неприкрытую войну против России руками украинцев», что спровоцировало «страшный шум в мировом медиапространстве».

Дипломат также считает, что удаление статьи с заявлением Кэмерона стало актом «неприкрытой эквилибристики на грани цензуры». Это не осталось незамеченным и вызвало ряд вопрос даже у тех, кто намеревался отмолчаться.

Представитель МИД указала, что подобные высказывания Запада последовали в октябре 2022 года после взрыва на Крымском мосту, от официальных лиц стран НАТО раздавались поздравления, в публикациях отмечалась «блестящая работа» Службы безопасности Украины (СБУ). Однако на следующий день сообщения начали «зачищаться» в попытках «перевести стрелки».

«Для нас не новость, что коллективный Запад не только закрывает глаза на все преступления киевского режима, но и открыто поощряет и подталкивает к их совершению. Слова Кэмерона — яркое тому подтверждение», — заключила Захарова.

Ранее Кэмерон заявил в беседе с Reuters, что удары ВСУ по российской территории с использованием оружия из Лондона легитимны. Позже агентство отозвало статью с высказыванием министра, однако через некоторое время снова ее опубликовало, оставив в неизменном виде цитату о праве Киева использовать британское оружие для ударов по российской территории.

