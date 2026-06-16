Приговор бывшему командующему 58-й армией Вооруженных сил России пересмотрели

Кассация оставила в силе 5-летний приговор экс-командующему 58-й армией Попову

Кассационный военный суд в Новосибирске пересмотрел пятилетний приговор бывшему командующему 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майору Ивану Попову по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам рассмотрения кассационных жалоб защиты осужденного принято решение оставить их без удовлетворения. Адвокат экс-генерала Сергей Буйновский заявил о намерении идти в Верховный суд для оспаривания приговора.

Попов отбывает наказание в колонии Коломны, где занимается изготовлением сетей для защиты от украинских дронов. Он пребывает в хорошем настроении и выражает огромную благодарность всем, кто его поддерживает в этой ситуации.

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд признал Попова виновным в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению свыше 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые военно-гражданская администрация Запорожской области закупила для гуманитарной помощи. Попова лишили звания генерала. Свою вину он не признает.