07:47, 7 ноября 2025

Названо занятие осужденного экс-командующего 58-й армией генерала Попова в колонии

Экс-командующий 58-й армией будет делать в колонии сети от дронов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Globallookpress.com

Приговоренный к пяти годам колонии экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов займется изготовлением сетей от дронов. Об этом со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского сообщает ТАСС.

Защитник рассказал, что пока Попов готовится к кассационному обжалованию приговора, он займется изготовлением сетей для защиты от украинских дронов. Новое ремесло осужденному предстоит освоить в одной из колоний Подмосковья, куда он прибыл для отбывания наказания.

Адвокат рассказал, что генерал-майор находится в хорошем настроение и выражает огромную благодарность всем, кто его поддерживает в этой ситуации.

2-го октября сообщалось, что бывший командующий 58-й армией Иван Попов прибыл отбывать наказание в колонию Коломны.

