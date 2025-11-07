Названо занятие осужденного экс-командующего 58-й армией генерала Попова в колонии

Экс-командующий 58-й армией будет делать в колонии сети от дронов

Приговоренный к пяти годам колонии экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов займется изготовлением сетей от дронов. Об этом со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского сообщает ТАСС.

Защитник рассказал, что пока Попов готовится к кассационному обжалованию приговора, он займется изготовлением сетей для защиты от украинских дронов. Новое ремесло осужденному предстоит освоить в одной из колоний Подмосковья, куда он прибыл для отбывания наказания.

Адвокат рассказал, что генерал-майор находится в хорошем настроение и выражает огромную благодарность всем, кто его поддерживает в этой ситуации.

2-го октября сообщалось, что бывший командующий 58-й армией Иван Попов прибыл отбывать наказание в колонию Коломны.