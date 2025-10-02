Попавший в колонию бывший командующий 58-й армией высказал одно желание

Экс-командующий 58-й армией Попов пожелал победы и поблагодарил за поддержку

Бывший командующий 58-й армией Иван Попов прибыл отбывать наказание в колонию Коломны. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

По словам адвоката, осужденный поблагодарил всех за поддержку и пожелал «скорейшей победы над врагом и выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим». Сейчас Попов на карантине.

27 сентября стало известно, что Попова отправили по этапу к месту отбытия пятилетнего срока по приговору суда. В ИК-6 он может работать на производстве макарон.

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд признал Попова виновным в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению свыше 1700 тонн изделий металлопроката, которые военно-гражданская администрация Запорожской области закупила для гуманитарной помощи. Попова лишили звания генерал. Свою вину он не признает. Администрация Запорожской области просила отменить приговор.