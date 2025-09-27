Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:42, 27 сентября 2025Силовые структуры

Экс-генерала Попова этапировали в колонию в Подмосковье

Лишенного звания генерала Ивана Попова этапировали в колонию в Коломне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Осужденного на пять лет колонии по делу о мошенничестве и лишенного звания генерала российской армии Ивана Попова этапировали в колонию общего режима в Подмосковье для дальнейшего отбывания срока наказания по обвинительному приговору. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Ивана Попова этапировали из СИЗО Тамбова для дальнейшего отбытия наказания в колонию общего режима, которая находится Коломне», — уточнил собеседник агентства.

Ранее бывший командующий 58-й армией Иван Попов назвал условие, при котором может принять участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Он подчеркнул, что не видит себя в зоне боевых действий в качестве рядового солдата и пойдет на фронт исключительно в статусе военачальника, для чего ему сначала нужно будет полностью реабилитироваться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова сделала заявление о провокациях Украины против НАТО

    Экс-генерала Попова этапировали в колонию в Подмосковье

    В МИД обратили внимание на «безумный» запрет в новом пакете санкций ЕС

    В России высказались об участии Путина в саммите G20 в ЮАР

    Военный аналитик рассказал о провале элитных подразделений ВСУ в Юнаковке

    В МИД заявили о беспрецедентном давлении США на КНДР

    В небе над российским городом прогремели взрывы

    Депутат Рады возмутился активным использованием русского языка на западе Украины

    Во Франции сообщили о планах 12 стран создать коалицию для финансовой поддержки Палестины

    США начали готовить удары по Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости