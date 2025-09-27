Экс-генерала Попова этапировали в колонию в Подмосковье

Лишенного звания генерала Ивана Попова этапировали в колонию в Коломне

Осужденного на пять лет колонии по делу о мошенничестве и лишенного звания генерала российской армии Ивана Попова этапировали в колонию общего режима в Подмосковье для дальнейшего отбывания срока наказания по обвинительному приговору. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Ивана Попова этапировали из СИЗО Тамбова для дальнейшего отбытия наказания в колонию общего режима, которая находится Коломне», — уточнил собеседник агентства.

Ранее бывший командующий 58-й армией Иван Попов назвал условие, при котором может принять участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Он подчеркнул, что не видит себя в зоне боевых действий в качестве рядового солдата и пойдет на фронт исключительно в статусе военачальника, для чего ему сначала нужно будет полностью реабилитироваться.