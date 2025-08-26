Силовые структуры
15:08, 26 августа 2025Силовые структуры

Осужденный экс-генерал Попов выдвинул условие для своего участия в СВО. Какое?

Осужденный экс-генерал Попов не хочет уходить на СВО рядовым
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Осужденный на пять лет колонии по делу о мошенничестве бывший генерал армии России Иван Попов назвал условие, при котором может принять участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Слова лишенного звания военного передал его адвокат Сергей Буйновский.

Попов подчеркнул, что не видит себя в зоне боевых действий в качестве рядового солдата. Он заметил, что пойдет на фронт исключительно в статусе военачальника, для чего ему сначала нужно будет полностью реабилитироваться.

Попов высказывал свою позицию, что если ехать на СВО — то надо восстановить свои права в полном объеме. То есть реабилитироваться, а уж потом ехать воевать

Сергей Буйновскийадвокат Попова

В данный момент обвиняемый находится в СИЗО Тамбова. Его адвокат сообщил, что Попов ждет этапирования в колонию, однако пока неизвестно, когда это произойдет.

Бывшего генерала задержали весной 2024 года. Его обвиняют в причастности к хищению более 1700 тонн металлоконструкций, предназначенных для защиты территории Запорожской области, на сумму более 114 миллионов рублей. Кроме наказания в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима военного лишили права занимать организационно-хозяйственные должности на срок два года и назначили штраф в размере 800 тысяч рублей.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

После пересмотра дела приговор экс-генералу признали законным

После пересмотра дела экс-генерала российской армии Ивана Попова Второй Западный окружной военный суд признал приговор военному законным.

Представители администрации Запорожской области, которая выступает потерпевшей стороной по делу Попова, обратились с просьбой пересмотреть приговор бывшему генералу. Просьба была удовлетворена судом, однако по ходатайству военной прокуратуры процесс проходил в закрытом режиме, поскольку в деле фигурировала информация, содержащая государственную тайну.

Адвокат военного Сергей Буйновский заметил, что окончательное решение суда о признании приговора законным было ожидаемым. Он не стал давать развернутого комментария на этот счет, однако заметил, что он и его клиент «знали, что такое решение и будет».

Осужденного за мошенничество Попова наградили орденом

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил орденом «За заслуги перед Запорожской областью» І-й степени осужденного ныне экс-генерала армии России Ивана Попова. Свое решение глава региона объяснил тем, что наградил всех командующих воинскими группировками, участвовавших в отражении контрнаступления Украины в 2023 году.

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

«Защищая Запорожскую область, военнослужащие российской армии проявили мужество, самоотверженность и героизм», — прокомментировал вручение наград Балицкий. Вместе с Поповым орденов удостоились генерал-полковники Александр Романчук и Денис Лямин, а также генерал-лейтенант Сергей Нырков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что в данном случае руководство Запорожской области имеет право распоряжаться региональными наградами по собственному усмотрению. «Насколько понимаю, юридически никаких препятствий для того, чтобы награждать, нет. Это, еще раз повторяю, прерогатива региональных властей, потому что речь идет о региональной награде», — сделал акцент он.

