Приговор генералу Попову признали законным

Суд признал законным приговор бывшему генералу Попову

Второй Западный окружной военный суд признал законным приговор бывшему генералу Ивану Попову. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, по ходатайству прокурора процесс прошел в закрытом режиме, так как в деле присутствуют данные, содержащие тайну, касающуюся государственной обороны.

17 мая 2024 года арестовали бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова. Его заподозрили в хищении свыше 1700 тонн изделий металлопроката, которые военно-гражданская администрация Запорожской области закупила для гуманитарной помощи. Попова обвинили по статьям о мошенничестве и служебном подлоге.

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Администрация Запорожской области, которая признана потерпевшей стороной по этому делу, просила отменить приговор.