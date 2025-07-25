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16:00, 25 июля 2025Силовые структуры

Приговор генералу Попову признали законным

Суд признал законным приговор бывшему генералу Попову
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд признал законным приговор бывшему генералу Ивану Попову. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, по ходатайству прокурора процесс прошел в закрытом режиме, так как в деле присутствуют данные, содержащие тайну, касающуюся государственной обороны.

17 мая 2024 года арестовали бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова. Его заподозрили в хищении свыше 1700 тонн изделий металлопроката, которые военно-гражданская администрация Запорожской области закупила для гуманитарной помощи. Попова обвинили по статьям о мошенничестве и служебном подлоге.

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Администрация Запорожской области, которая признана потерпевшей стороной по этому делу, просила отменить приговор.

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