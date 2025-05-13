Потерпевшая сторона по делу генерала Попова попросила отменить ему приговор

Администрация Запорожской области попросила отменить приговор генералу Попову

Администрация Запорожской области попросила отменить приговор в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС.

Администрация Запорожской области признана потерпевшей стороной по этому делу. Ее представители попросили передать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию или судебного разбирательства.

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Осужденный свою вину не признает. Военный корреспондент Дмитрий Стешин считает, что генерал стал жертвой политических интриг.

6 мая стало известно, что защита генерала подала апелляцию на его приговор.