Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:09, 24 апреля 2025Россия

Военкор назвал экс-генерала Попова жертвой политических интриг

Военкор Стешин назвал бывшего генерала Попова жертвой политических интриг
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Бывший генерал-майор Иван Попов является жертвой политических интриг. Такое мнение выразил военный корреспондент Дмитрий Стешин, чьи слова приводит «Царьград».

Он признался, что приговор по делу бывшего генерала, который огласил суд, стал для него неожиданностью. Военкор напомнил, что во время расследования наблюдалось множество странностей, в числе которых был и отказ отправить Попова в зону спецоперации.

«Я думаю, генерал — жертва каких-то политических интриг. Никаких подробностей мы не знаем. Все инсайды, которые публикуются, недостоверны. Возможно, лет через 10-20 мы узнаем, как все было на самом деле и за что посадили генерала», — сказал Стешин.

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы обвиняемого в мошенничестве Ивана Попова. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 800 тысяч рублей. Также суд лишил Попова воинского звания.

В Госдуме уже назвали приговор экс-генералу несправедливым. Депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что не верит в то, что Попов имел какие-либо корыстные цели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо требование США к России в рамках соглашения по Украине

    Популярный российский комик показал ужин в Италии почти за пять тысяч рублей и расстроился

    Объяснен пересмотр позиции Европы в отношении Украины

    Дина Саева похвасталась кубиками пресса на фото в кроп-топе

    ГУР Украины опубликовал кадры якобы диверсии на российском аэродроме

    МВФ заявил о росте неопределенности в мировой экономике

    Польша подняла истребители в воздух из-за России

    Сотрудник больницы изнасиловал стюардессу на глазах медсестер в Индии

    Миссия ЕС заявила о геноциде армян и передумала

    Бельгия изымет часть выделенных Украине средств для собственных нужд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости