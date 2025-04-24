Военкор назвал экс-генерала Попова жертвой политических интриг

Военкор Стешин назвал бывшего генерала Попова жертвой политических интриг

Бывший генерал-майор Иван Попов является жертвой политических интриг. Такое мнение выразил военный корреспондент Дмитрий Стешин, чьи слова приводит «Царьград».

Он признался, что приговор по делу бывшего генерала, который огласил суд, стал для него неожиданностью. Военкор напомнил, что во время расследования наблюдалось множество странностей, в числе которых был и отказ отправить Попова в зону спецоперации.

«Я думаю, генерал — жертва каких-то политических интриг. Никаких подробностей мы не знаем. Все инсайды, которые публикуются, недостоверны. Возможно, лет через 10-20 мы узнаем, как все было на самом деле и за что посадили генерала», — сказал Стешин.

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы обвиняемого в мошенничестве Ивана Попова. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 800 тысяч рублей. Также суд лишил Попова воинского звания.

В Госдуме уже назвали приговор экс-генералу несправедливым. Депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что не верит в то, что Попов имел какие-либо корыстные цели.