Генерала Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии и лишили звания. В суде он улыбался и на прощание произнес стихотворение

Генерала Попова приговорили к пяти годам колонии и лишили звания

Бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову вынесли приговор. В четверг, 24 апреля, Тамбовский гарнизонный военный суд признал его виновным по статьям об особо крупном мошенничестве и служебном подлоге и приговорил к пяти годам лишения свободы.

Попов будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его лишили воинского звания, права занимать организационно-хозяйственные должности на срок два года и назначили штраф в размере 800 тысяч рублей.

Следствие установило, что Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн металлоконструкций, предназначенных для защиты территории Запорожской области, на сумму более 114 миллионов рублей. Защита просила оправдать бывшего командарма по всем пунктам, а гособвинение — приговорить к шести годам колонии и лишить звания генерал-майора.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Защита Попова обжалует приговор

Адвокат Сергей Буйновский заявил, что обжалует вынесенный Попову приговор.

На вопрос, будет ли подана апелляция, правозащитник ответил: «Конечно».

Он также отметил, что в ближайшее время бывшего командующего 58-й армией не направят в зону боевых действий на Украине. «Пока никакого СВО не будет, ему отказано», — добавил адвокат.

Еще до вынесения приговора Попов, находясь в СИЗО, обращался к президенту России Владимиру Путину. Он попросил главу государства вернуть его в строй, чтобы продолжить «громить врага». Бывший военачальник отметил, что с юношеских лет честно и достойно служил в армии и выполнял все приказы и задачи, поставленные перед ним, однако потом попал в сложную ситуацию и перестал понимать, что происходит. Он просил российского лидера разобраться и вернуть его в строй.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сообщалось, что Министерство обороны России поддержало ходатайство бывшего командующего 58-й общевойсковой армией, однако суд в Москве решил не освобождать его из-под стражи. По словам военного обозревателя Юрия Подоляки, желающего отправиться на фронт Попова готовы были взять в отряд «Шторм Z», но ситуацию изменил «звонок сверху».

В суде Попов улыбался и на прощание произнес стихотворение

Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале Shot из здания суда, осужденный на пять лет Попов улыбался. По словам адвоката, его подзащитный ожидал именно такого приговора и не удивился решению суда.

Сам же Попов сразу после вынесения приговора жестами поблагодарил тех, кто пришел его поддержать, и прочитал стихотворение.

И даже когда шторм

Вздымает толщи воды,

Помни, маяк — это ты Иван Попов Бывший командующий 58-й армией

В последнем слове бывший командующий 58-й армией заявил, что ошибался

Во вторник, 22 апреля, Попов выступил с последним словом в Тамбовском гарнизонном военном суде. Он попросил вынести ему справедливое решение после рассмотрения дела. Бывший командующий 58-й армией заявил, что хоть и ошибался, но вину не признает. Он также попросил дать ему возможность принести пользу стране.

В последнем слове Попов отметил, что, может, и совершал в жизни какие-то ошибки, где-то заблуждался, но уж точно не преступал закон, всегда оставался верным присяге, своему народу и верховному главнокомандующему. Он также вновь заявил о своей невиновности и попросил суд принять в совещательной комнате справедливое, мудрое, беспристрастное решение по его делу, дать ему возможность быть полезным своей стране в такое нелегкое время

Известно, что арестованный Попов критиковал военное руководство. «Возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать, и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами (...) Не имел права врать (...) Назвал все вещи своими именами», — говорил в аудиосообщении, адресованном сослуживцам, после снятия с должности Попов.

В январе 2025 года свыше 15 командиров воинских частей, принимающих участие в специальной военной операции (СВО) на территории Запорожской области, опровергли доводы следствия о виновности в мошенничестве экс-командующего 58-й армией. Показания в защиту Попова дали и более 500 военнослужащих — практически все заверили, что обвиняемый генерал-майор является одним из лучших представителей Вооруженных сил РФ.

