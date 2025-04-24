Генерал Попов отреагировал на пятилетний приговор стихами

После оглашения приговора судом генерал Попов прочитал стихи

Генерал Иван Попов отреагировал на приговор в размере пяти лет в стихотворной форме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, после оглашения приговора Тамбовским гарнизонным военным судом бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов прочитал стихи и поблагодарил жестами всех, кто пришел его поддержать.

По совокупности преступлений Попову окончательно назначили пять лет колонии. Он будет отбывать их в колонии общего режима. Также суд лишил генерала воинского звания и оштрафовал на 800 тысяч рублей.

Следствие установило, что Попов причастен к хищению металлоконструкций, предназначенных для защиты территории Запорожской области, на сумму более 114 миллионов рублей. Защита просила оправдать его по всем пунктам обвинения, а гособвинение — приговорить к шести годам колонии и лишить звания генерал-майора.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в мошенничестве генерал-майора Попова лишили воинского звания.