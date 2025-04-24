Обвиняемого в мошенничестве генерал-майора Попова лишили воинского звания

Суд лишил обвиняемого в мошенничестве генерала Попова воинского звания

Суд лишил обвиняемого в мошенничестве генерал-майора Ивана Попова воинского звания. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Тамбовский гарнизонный военный суд лишил его воинского звания. Он признан виновным в мошенничестве и служебном подлоге.

По совокупности преступлений Попову окончательно назначили пять лет колонии. Он будет отбывать их в колонии общего режима. Также суд лишил генерала права занимать организационно-хозяйственные должности на срок два года и назначил штраф в размере 800 тысяч рублей.

Следствие установило, что Попов причастен к хищению металлоконструкций, предназначенных для защиты территории Запорожской области, на сумму более 114 миллионов рублей. Защита просила оправдать его по всем пунктам обвинения, а гособвинение — приговорить к шести годам колонии и лишить звания генерал-майора.

Ранее сообщалось, что генерала Попова признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге.