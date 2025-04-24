Генерала Попова признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге

Военный суд признал генерала Попова виновным в мошенничестве и служебном подлоге

Тамбовский гарнизонный военный суд признал виновным бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 24 апреля.

По совокупности преступлений Попову окончательно назначили пять лет колонии. Он будет отбывать их в колонии общего режима. Также суд лишил генерала воинского звания и оштрафовал на 800 тысяч рублей.

Следствие установило, что Попов причастен к хищению металлоконструкций, предназначенных для защиты территории Запорожской области, на сумму более 114 миллионов рублей. Защита просила оправдать его по всем пунктам обвинения, а гособвинение — приговорить к шести годам колонии и лишить звания генерал-майора.