Адвокат осужденного на пять лет бывшего генерал-майора Попова обжалует его приговор

Защита осужденного на 5 лет экс-генерала Попова будет добиваться его оправдания

Начало событий в новости Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов получил срок в колонии

Адвокат осужденного на пять лет экс-генерал-майора Ивана Попова Сергей Буйновский обжалует его приговор и будет добиваться оправдания в апелляционной инстанции. Его слова передает ТАСС.

По данным агентства, Буйновский заявил, что защита Попова считает вынесенный экс-генералу приговор незаконным и необоснованным. Он отметил, что, по мнению защиты осужденного, гособвинение так и не предоставило доказательств вины Попова.

Ранее сообщалось, что Тамбовский гарнизонный военный суд признал Ивана Попова виновным в мошенничестве и служебном подлоге и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Кроме того, ему назначен штраф в размере 800 тысяч рублей. Также суд лишил генерал-майора воинского звания.