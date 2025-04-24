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12:46, 24 апреля 2025Силовые структуры

Адвокат осужденного на пять лет бывшего генерал-майора Попова обжалует его приговор

Защита осужденного на 5 лет экс-генерала Попова будет добиваться его оправдания
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов получил срок в колонии

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Адвокат осужденного на пять лет экс-генерал-майора Ивана Попова Сергей Буйновский обжалует его приговор и будет добиваться оправдания в апелляционной инстанции. Его слова передает ТАСС.

По данным агентства, Буйновский заявил, что защита Попова считает вынесенный экс-генералу приговор незаконным и необоснованным. Он отметил, что, по мнению защиты осужденного, гособвинение так и не предоставило доказательств вины Попова.

Ранее сообщалось, что Тамбовский гарнизонный военный суд признал Ивана Попова виновным в мошенничестве и служебном подлоге и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Кроме того, ему назначен штраф в размере 800 тысяч рублей. Также суд лишил генерал-майора воинского звания.

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