Адвокат осужденного на пять лет бывшего генерал-майора Попова обжалует его приговор

Адвокат осужденного на пять лет экс-генерал-майора Ивана Попова Сергей Буйновский обжалует его приговор и будет добиваться оправдания в апелляционной инстанции. Его слова передает ТАСС.
По данным агентства, Буйновский заявил, что защита Попова считает вынесенный экс-генералу приговор незаконным и необоснованным. Он отметил, что, по мнению защиты осужденного, гособвинение так и не предоставило доказательств вины Попова.
Ранее сообщалось, что Тамбовский гарнизонный военный суд признал Ивана Попова виновным в мошенничестве и служебном подлоге и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Кроме того, ему назначен штраф в размере 800 тысяч рублей. Также суд лишил генерал-майора воинского звания.