Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:27, 24 апреля 2025Силовые структуры

Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов получил срок в колонии

Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов получил 5 лет колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы обвиняемого в мошенничестве бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 24 апреля.

По данным агентства, суд признал его виновным по статьям об особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Попов будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 800 тысяч рублей. Также суд лишил генерал-майора воинского звания.

22 апреля Попов выступил в суде с последним словом и попросил вынести справедливое решение по его делу.

По данным следствия, фигурант причастен к хищению предназначенных для защиты территории Запорожской области металлоконструкций на сумму более 114 миллионов рублей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Продолжение в новости Адвокат осужденного на пять лет бывшего генерал-майора Попова обжалует его приговор
    Последние новости

    Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов получил срок в колонии

    Бьянка Цензори приняла неожиданное решение после скандальных заявлений Канье Уэста

    Захарова раскритиковала породивший множество мемов фильм о Казахстане

    Россиянин получил 7 лет за кражу 14 упаковок яиц

    Boeing признал потерю китайского рынка

    Раскрыт размер пенсии ведущей «Давай поженимся!»

    Женщина расправилась с укусившей ее огромной коброй и принесла змею в больницу

    Директора российского дома-интерната задержали по делу о мошенничестве

    В России нарастили выпуск двигателей для БМП-3

    В МИД ответили на вопрос о готовности России к уступкам по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости