Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов получил срок в колонии

Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов получил 5 лет колонии

Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы обвиняемого в мошенничестве бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 24 апреля.

По данным агентства, суд признал его виновным по статьям об особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Попов будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 800 тысяч рублей. Также суд лишил генерал-майора воинского звания.

22 апреля Попов выступил в суде с последним словом и попросил вынести справедливое решение по его делу.

По данным следствия, фигурант причастен к хищению предназначенных для защиты территории Запорожской области металлоконструкций на сумму более 114 миллионов рублей.