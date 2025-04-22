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16:01, 22 апреля 2025Силовые структуры

Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов выступил с последним словом в суде

Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов попросил вынести справедливое решение
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге, попросил суд вынести справедливое решение по его делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участников процесса.

Сегодня экс-командующий выступил с последним словом. Приговор по его делу Тамбовский гарнизонный военный суд огласит в четверг, 24 апреля.

Следствие полагает, что Попов причастен к хищению металлоконструкций, предназначенных для защиты территории Запорожской области, на сумму более 114 миллионов рублей. Ранее защита просила оправдать его по всем пунктам обвинения, а гособвинение — приговорить к шести годам колонии и лишить звания генерал-майора.

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