Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов выступил с последним словом в суде

Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов попросил вынести справедливое решение

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге, попросил суд вынести справедливое решение по его делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участников процесса.

Сегодня экс-командующий выступил с последним словом. Приговор по его делу Тамбовский гарнизонный военный суд огласит в четверг, 24 апреля.

Следствие полагает, что Попов причастен к хищению металлоконструкций, предназначенных для защиты территории Запорожской области, на сумму более 114 миллионов рублей. Ранее защита просила оправдать его по всем пунктам обвинения, а гособвинение — приговорить к шести годам колонии и лишить звания генерал-майора.

