Стала известна дата оглашения приговора генералу Попову

Военный суд 24 апреля огласит приговор генералу Ивану Попову

Тамбовский гарнизонный военный суд 24 апреля огласит приговор бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает ТАСС.

22 апреля Попов выступит с последним словом, после чего судья уйдет в совещательную комнату для постановления приговора. Его огласят 24 апреля в 12:00 по Москве.

Ранее защита Попова попросила суд оправдать его по всем пунктам обвинения. Генерал-майор находится в СИЗО в Тамбовской области.

По версии следствия, экс-командующий 58-й армией причастен к хищению металлоконструкций, предназначенных для защиты территории Запорожской области, на сумму более 114 миллионов рублей. Прокурор запросил для него шесть лет колонии и лишения звания генерал-майора.