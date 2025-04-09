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14:34, 9 апреля 2025Силовые структуры

Гособвинение запросило срок для генерала Попова

Гособвинение просит суд приговорить генерала Ивана Попова к 6 годам колонии
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Прокурор запросил шесть лет колонии общего режима для бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС.

Гособвинение также попросило суд лишить Попова звания генерал-майора.

Ранее его адвокат Сергей Буйновский сообщил, что Попова направят в зону боевых действий между Россией и Украиной. Минобороны (МО) России поддержало это решение.

Генерал-майор был задержан в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, он оказался причастен к хищению металлоконструкций, предназначенных для защиты территории Запорожской области, на сумму более 114 миллионов рублей.

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