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12:13, 9 апреля 2025Силовые структуры

Стало известно о направлении генерала Попова на СВО

Адвокат сообщил о направлении генерала Попова в зону СВО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Принято решение о направлении бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерала Ивана Попова на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского.

Защитник рассказал, что они с подзащитным попросили Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по делу, так как Попов заключил контракт с Минобороны России для участия в СВО.

Попову разрешили уехать в зону СВО в качестве командира штурмового отряда, уточняет Telegram-канал Mash. Генерал поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку и оказанное доверие.

20 марта стало известно об обращении Попова к Путину. Бывший военачальник заявил, что попал в сложную ситуацию, и попросил главу государства разобраться и вернуть его в строй. В своем обращении он подчеркнул, что всю жизнь посвятил служению отечеству, выполняя все поставленные перед ним задачи и приказы.

Попов был задержан в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению на сумму более 114 миллионов рублей металлоконструкций, которые предназначались для защиты территории Запорожья.

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