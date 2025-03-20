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16:55, 20 марта 2025Силовые структуры

Генерал Попов обратился к Путину

Генерал Попов попросил Путина разобраться в его деле
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве, обратился к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как стало известно изданию, бывший военачальник заявил, что попал в сложную ситуацию, и попросил главу государства разобраться и вернуть его в строй.

В своем обращении генерал подчеркнул, что всю жизнь посвятил служению отечеству, выполняя все поставленные перед ним задачи и приказы. «Я подвергся необоснованному судебному преследованию и, вопреки моему желанию, а также сложившейся обстановке в зоне проведения СВО, уволен из рядов ВС РФ», — написал Попов и добавил, что хочет и дальше «громить врага».

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Ранее, 1 марта, сообщалось, что Попова уволили из Вооруженных сил (ВС) России и исключили из списка личного состава воинской части. Генерал рассказал, что узнал об этом случайно, официально его не уведомляли.

Попов был задержан в мае прошлого года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению металлоконструкций на сумму более 114 миллионов рублей, которые предназначались для защиты территории Запорожья.

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