Генерал Попов обратился к Путину

Генерал Попов попросил Путина разобраться в его деле

Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве, обратился к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как стало известно изданию, бывший военачальник заявил, что попал в сложную ситуацию, и попросил главу государства разобраться и вернуть его в строй.

В своем обращении генерал подчеркнул, что всю жизнь посвятил служению отечеству, выполняя все поставленные перед ним задачи и приказы. «Я подвергся необоснованному судебному преследованию и, вопреки моему желанию, а также сложившейся обстановке в зоне проведения СВО, уволен из рядов ВС РФ», — написал Попов и добавил, что хочет и дальше «громить врага».

Ранее, 1 марта, сообщалось, что Попова уволили из Вооруженных сил (ВС) России и исключили из списка личного состава воинской части. Генерал рассказал, что узнал об этом случайно, официально его не уведомляли.

Попов был задержан в мае прошлого года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению металлоконструкций на сумму более 114 миллионов рублей, которые предназначались для защиты территории Запорожья.