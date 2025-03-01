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08:10, 1 марта 2025Силовые структуры

Генерала Попова уволили из ВС России

Генерала Ивана Попова уволили из ВС России
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, уволили из Вооруженных сил (ВС) России и исключили из списка воинской части. Об этом сообщает ТАСС.

Попов рассказал, что узнал об этом «совершенно случайно». «Выяснилось, что с 1 июня 2024 года Министерство обороны РФ отправило меня в отпуск, который я де-факто провел в СИЗО. Таким образом, сидя в СИЗО и под домашним арестом, я якобы находился в отпусках, по окончании которых меня исключили из списка части», — добавил он.

Как утверждает генерал-майор, официально об увольнении из ВС России его не уведомляли.

Ранее Тамбовский гарнизонный военный суд вновь отправил Попова в СИЗО. Решение было принято в закрытом режиме по ходатайству военной прокуратуры.

Попов был задержан в мае прошлого года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению на сумму более 114 миллионов рублей металлоконструкций, которые предназначались для защиты территории Запорожья.

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