Российского генерала вновь отправили в СИЗО

Военный суд отправил в СИЗО генерала Попова

Тамбовский гарнизонный военный суд отправил в СИЗО бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято в закрытом режиме по ходатайству военной прокуратуры, которая настаивала на ужесточении меры пресечения в связи с нарушением Поповым условий домашнего ареста.

Он был освобожден из СИЗО восемь месяцев назад и теперь вынужден туда вернуться.

Ранее сообщалось, что требование прокуратуры ужесточить меру пресечения генералу связано с его поездкой в Москву. Тогда он отказал в прохождении медосвидетельствования сотрудникам Госавтоинспекции.

Генерал-майор Попов был задержан в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению на сумму более 114 миллионов рублей металлоконструкций, которые предназначались для защиты территории Запорожья.