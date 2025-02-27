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18:14, 27 февраля 2025Силовые структуры

Просьбу ужесточить меру пресечения генералу Попову связали с его поездкой в Москву

«Ъ»: Генерала Попова просят отправить в СИЗО из-за его поездки в Москву
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Назначена дата заседания по рассмотрению изменения меры пресечения российскому генералу

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Требование прокуратуры ужесточить меру пресечения бывшему командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве и служебном подлоге, связано с его поездкой в Москву. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Генерал находится под домашним арестом, по условиям которого ему запрещено покидать место жительства без разрешения. Его дело рассматривается Тамбовским гарнизонным военным судом. Однако, как отмечает газета, Попов выезжал в Москву. По дороге обратно в Тамбов его остановили сотрудники Госавтоинспекции и предложили пройти медосвидетельствование, но он отказался.

В связи с этим прокуратура настаивает на отмене домашнего ареста и отправке генерала в СИЗО. Этот вопрос будет рассмотрен судом 28 февраля.

Генерал-майор Попов был задержан в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению на сумму более 114 миллионов рублей металлоконструкций, которые предназначались для защиты территории Запорожья.

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