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16:42, 27 февраля 2025Силовые структуры

Назначена дата заседания по рассмотрению изменения меры пресечения российскому генералу

28 февраля пройдет суд по рассмотрению изменения меры пресечения генералу Попову
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Генерала Попова захотели перевести в СИЗО
Иван Попов (справа)

Иван Попов (справа). Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Тамбовский гарнизонный военный суд назначил дату заседания по рассмотрению изменения меры пресечения для бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале.

По данным издания, заседание состоится 28 февраля.

Ранее сообщалось, что прокуратура попросила перевести бывшего командующего 58-й армией в СИЗО из-за нарушения им условий домашнего ареста. Так, Попов отказал в прохождении медосвидетельствования, когда его остановили сотрудники Госавтоинспекции по дороге из Москвы. Отмечается, что генерал-майор на своей машине ехал на судебный процесс.

Генерал-майор Попов был задержан в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению на сумму более 114 миллионов рублей металлоконструкций, которые предназначались для защиты территории Запорожья.

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