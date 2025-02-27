Назначена дата заседания по рассмотрению изменения меры пресечения российскому генералу

28 февраля пройдет суд по рассмотрению изменения меры пресечения генералу Попову

Тамбовский гарнизонный военный суд назначил дату заседания по рассмотрению изменения меры пресечения для бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале.

По данным издания, заседание состоится 28 февраля.

Ранее сообщалось, что прокуратура попросила перевести бывшего командующего 58-й армией в СИЗО из-за нарушения им условий домашнего ареста. Так, Попов отказал в прохождении медосвидетельствования, когда его остановили сотрудники Госавтоинспекции по дороге из Москвы. Отмечается, что генерал-майор на своей машине ехал на судебный процесс.

Генерал-майор Попов был задержан в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению на сумму более 114 миллионов рублей металлоконструкций, которые предназначались для защиты территории Запорожья.