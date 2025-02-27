Генерала Попова захотели перевести в СИЗО

Прокуратура попросила перевести генерала Попова из-под домашнего ареста в СИЗО

Прокуратура попросила перевести бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что ведомство подало ходатайство об изменении меры пресечения в Тамбовский гарнизонный военный суд. Причиной стало нарушения условий домашнего ареста. В частности, собеседник агентства указал на отказ генерала пройти медосвидетельствование, когда Попов на своей машине ехал из Москвы на судебный процесс и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

Ранее Тамбовский гарнизонный военный суд назначил дополнительную экспертизу по делу генерала Попова.

Иван Попов был задержан в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению на сумму более 114 миллионов рублей металлоконструкций, которые предназначались для защиты территории Запорожья.