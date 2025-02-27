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00:23, 27 февраля 2025Силовые структуры

Генерала Попова захотели перевести в СИЗО

Прокуратура попросила перевести генерала Попова из-под домашнего ареста в СИЗО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hedi Benyounes / Unsplash

Прокуратура попросила перевести бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что ведомство подало ходатайство об изменении меры пресечения в Тамбовский гарнизонный военный суд. Причиной стало нарушения условий домашнего ареста. В частности, собеседник агентства указал на отказ генерала пройти медосвидетельствование, когда Попов на своей машине ехал из Москвы на судебный процесс и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

Ранее Тамбовский гарнизонный военный суд назначил дополнительную экспертизу по делу генерала Попова.

Иван Попов был задержан в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению на сумму более 114 миллионов рублей металлоконструкций, которые предназначались для защиты территории Запорожья.

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