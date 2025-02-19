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13:37, 19 февраля 2025Силовые структуры

Суд назначил дополнительную экспертизу по делу генерала Попова

Суд назначил дополнительную экспертизу по делу генерала Ивана Попова
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Тамбовский гарнизонный военный суд назначил дополнительную экспертизу по уголовному делу о мошенничестве с металлоконструкциями для защиты территории Запорожья в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, дополнительная судебно-бухгалтерская экспертиза, назначенная по ходатайству гособвинения, необходима для установления объема похищенного металла. Однако адвокат Попова считает, что данная экспертиза уже навряд ли поможет, так как установить, сколько металла было поставлено в армию и сколько израсходовано, уже не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что по делу генерала были допрошены пять офицеров, прапорщиков и солдат 58-й армии, которой он командовал.

Иван Попов был задержан в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению на сумму более 114 миллионов рублей металлоконструкций, которые предназначались для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

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