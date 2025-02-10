Доводы следствия по делу командующего 58-й армией Попова снова опровергли

Военные опровергли доводы следствия по делу командующего 58-й армией Попова

В Тамбовском гарнизонном военном суде допросили пять офицеров, прапорщиков и солдат 58-й армии, которой командовал генерал-армии Иван Попов. Все они опровергли доводы следствия по его делу. Об этом сообщает ТАСС.

Военные заверили, что во время спецоперации (СВО) необходимы любые металлоизделия, которые используются в защитных сооружениях для личного состава и техники как бронированной, так и автомобильной.

Один из участников процесса рассказал агентству, что сейчас на складе в Белореченске лежит около 1000 тонн арматуры, уголка и металлических листов и числится, по версии следствия, похищенным. Он подчеркнул, что сейчас металл не поставляется вообще, а это создает проблему для защиты военных.

Ранее показания дали более 15 командиров воинских частей, принимающих участие в СВО. Они также опровергли доводы следствия о виновности Попова.

Иван Попов был задержан в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению на сумму более 114 миллионов рублей металлоконструкций, которые предназначались для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

