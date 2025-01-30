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12:58, 30 января 2025Силовые структуры

Военные командиры опровергли доводы следствия о вине командующего 58-й армией Попова

Командиры частей опровергли доводы следствия о вине генерал-майора Ивана Попова
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Свыше 15 командиров воинских частей, принимающих участие в специальной военной операции (СВО) на территории Запорожской области, опровергли доводы следствия о виновности в мошенничестве экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, показания в защиту Ивана Попова дали свыше 500 военнослужащих. Практически все заверили, что обвиняемый генерал-майор является одним из лучших представителей Российской армии.

По словам адвоката Сергея Бубуновского, допросы свидетелей продолжаются. Он отметил, что 30 января Попову исполнилось 50 лет, которые он встретил в суде.

17 января Гособвинение закончило представлять доказательства в Тамбовском гарнизонном военном суде по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге в отношении Попова. После заседания обвиняемый заявил, что ни один свидетель не дал ни одного показания против него и никаких обвинений не предъявлено.

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