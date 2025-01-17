Гособвинение закончило предъявлять доказательства по делу генерала Попова

Обвинение закончило с предъявлением доказательств по делу генерала Попова

Гособвинение закончило представлять доказательства в Тамбовском гарнизонном военном суде по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает ТАСС.

По данным агентства, после заседания обвиняемый заявил, что ни один свидетель не дал ни одного показания против него и никаких обвинений не предъявлено. Сторона защиты начнет предоставлять свои доказательства 28 января. Защита генерала отметила, что суду не было представлено доказательств какой-либо вины генерала Попова.

Обвиняемый отметил, что всегда готов вернуться к службе и что служит уже 32 года. «Я служу не начальникам, а Родине, и мое место в окопе, а не в Тамбове. Чтобы собраться куда-то, нужен приказ, но пока мне никто ничего не предлагал, контактов ни с кем не было», — отметил Попов.

Ранее защита Попова рассказала об интересной коллизии в деле. Суд не смог установить потерпевшую сторону — представитель администрации Запорожской области, где, по версии следствия, произошло хищение металлоконструкций на сумму более 114,5 миллиона рублей, выступил с речью о том, что регион не считает себя пострадавшей стороной, так как действия офицера не нанесли ему ущерба.