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09:08, 17 января 2025Силовые структуры

Стало известно о необычной коллизии в деле генерала Попова. Как это повлияет на ход расследования?

Адвокат Буйновский заявил о коллизии в деле генерала Попова
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Адвокат экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова Сергей Буйновский рассказал о любопытной коллизии в его деле. По его словам, суд не смог установить потерпевшую сторону — представитель администрации Запорожской области, где, по версии следствия, произошло хищение металлоконструкций на сумму более 114,5 миллиона рублей, выступил с речью о том, что регион не считает себя пострадавшей стороной, так как действия офицера не нанесли ему ущерба.

Правозащитник пояснил, что те металлоконструкции, о которых идет речь в деле Попова, представляли собой гуманитарную помощь, а не бюджетные расходы. Представитель Запорожья, в свою очередь, подчеркнул, что в результате действий генерала, включая выстроенные им оборонительные рубежи, российским войскам удалось отразить контрнаступление украинских сил.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Защита Попова хочет добиться возвращения дела в прокуратуру

Кроме того, к подсудимому не имеет претензий и военное ведомство. Причина та же:Минобороны не имело отношения к финансированию поставок металлоконструкций. При этом по делам о мошенничестве, в котором обвиняется генерал, наличие потерпевшего обязательно.

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Вследствие этого защита генерал-майора считает, что уголовное дело Попова нужно вернуть в прокуратуру для устранения допущенных недостатков.

Мошенничество — это корыстное преступление, построенное на обмане потерпевшего. А суд не вправе самостоятельно выяснять, кто потерпевший по делу, он не предварительное следствие. Поэтому дело нужно возвращать в прокуратуру

Сергей Буйновскийадвокат

Юрист отметил, что в расследовании дела имеются и другие нарушения. Так, к примеру, некоторые свидетели допрашиваются по средствам видео-конференц-связи (ВКС), несмотря на то, что при закрытости процесса, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, нельзя допрашивать по ВКС, так как такой метод сбора информации не защищен надлежащим образом. При этом защита подсудимого требовала допрашивать свидетелей очно, но Буйновский указал, что с ними «соглашаются не всегда».

Адвокат также уточнил, что многие проходящие по делу свидетелями люди — гражданские, которые далеки от военных дел. Он уточнил, что в связи с этим в их показаниях нет прямых доказательств причастности генерала к инкриминируемому ему преступлению, а полученные в ходе допроса косвенные обвинения являются лишь домыслами.

Попову инкриминируют содействие в хищении металлоконструкций на сумму более 114 миллионов рублей в Запорожской области вместе генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, лишившимся жизни в ходе спецоперации, и предпринимателем Сергеем Моисеевым. Они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ. По данным следствия, фигуранты причастны к хищению 1700 тонн изделий из металлопроката летом 2023 года. Попов признавать вину отказался

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сообщения о планах Попова отправиться на СВО опровергли

В конце декабря Telegram-канал Mash писал, что Попова могут освободить из-под стражи и отправить в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом якобы сообщали близкие генерала.

При этом, по данным Буйновского, в суде данный вопрос не обсуждался. «Пока ничего никто не заявлял, никого на СВО не отправляют. Процесс должен завершиться, и тогда решится с СВО», — объяснил адвокат.

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