Начался суд по делу авторитетного российского генерала. Военного могли подбить на аферу из-за тяги к ставкам на спорт

Гособвинение: Цоков вовлек генерала Попова в преступную группу по хищению

Генерал-лейтенант Олег Цоков воспользовался лудоманией экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова и вовлек его в преступную схему по хищению металлоконструкций на сумму свыше 114 миллионов рублей. Такие детали дела раскрыло следствие.

В преступную группу помимо авторитетного военного также вошел бизнесмен Сергей Моисеев, уголовное дело в отношении самого Цокова, не вернувшегося из зоны специальной военной операции (СВО), было прекращено. Как утверждает следствие, идея хищения металлоконструкций принадлежала Цокову. Он перевел Попову несколькими траншами 1,3 миллиона рублей, и тот якобы согласился участвовать в хищении имущества ВГА Запорожской области в виде изделий металлопроката. Вовлечь Попова удалось благодаря тяге к ставкам на спорт.

Зная увлеченность Попова ставками на результаты спортивных событий, путем подкупа его жены автомобилем, стоимость которого составляет около четырех миллионов рублей, путем уговора Моисеева [Цоков] разработал преступный план обвинительное заключение

Фигуранты могли совершать многомиллионные хищения во многих городах

Гособвинитель пояснил, что преступная группа из трех человек около полугода совершала хищения из фонда ВГА Запорожской области для якобы оборудования фортификационных сооружений. Так, Попов, Цоков и Моисеев расхитили металлические конструкции на сумму не менее 114,56 миллиона рублей, заявил прокурор. Они также совершали многомиллионные хищения в Мелитополе, Бердянске, Туле, Балашихе, Дмитрове, Москве и других городах.

Иван Попов Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Попова арестовали 17 мая, основным доказательством по его делу стал перевод на карту. В июле его перевели под домашний арест. Генералу вменяется особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, и служебный подлог.

Попов отверг обвинения, Моисеев признал вину

Бывший командующий 58-й армией не признает вину в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Во время процесса генерал заявил, что 99 процентов оглашенной следствием информации не имеет к нему никакого отношения. В то же время он указал, что понимает смысл и содержание обвинения. Между тем бизнесмен Сергей Моисеев вину в особо крупном мошенничестве признал.

Попов также потребовал отвода судьи Дмитрия Летуновского, который еще не приступил к рассмотрению его дела. Он аргументировал свое требование личной заинтересованностью судьи в исходе его дела. По словам генерал-майора, в действиях судьи усматривается предвзятость и стремление к вынесению обвинительного приговора.

В июле 2023 года стало известно, что генерал-лейтенант Олег Цоков, занимавший пост замкомандующего Южным военным округом, не смог спастись в результате ракетного удара по Бердянску. В 2022 году Цоков был тяжело ранен и по состоянию здоровья мог бы не возвращаться в зону СВО.