Генерала Попова перевели под домашний арест

Военный суд перевел из СИЗО под домашний арест генерала Попова

Военный суд смягчил меру пресечения бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову и перевел его под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

Попов будет под домашним арестом до 11 октября. Он проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

11 июля следователи в очередной раз обратились в суд с ходатайством о смягчении меры пресечения бывшему командующему 58-й армией. Ранее военный суд отказывался выпускать Попова из СИЗО, несмотря на просьбу следствия. В этот раз ходатайство удовлетворили.

Экс-командующего арестовали 21 мая. Основным доказательством по его делу стал перевод на карту. Ранее бизнесмен Сергей Моисеев, который является фигурантом уголовного дела Попова, признал вину.