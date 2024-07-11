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16:39, 11 июля 2024Силовые структуры

Следователи вновь попросили суд перевести генерала Попова под домашний арест

Следствие вновь запросило домашний арест для обвиняемого генерала Попова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Следователи вновь обратились в суд с ходатайством о смягчении меры пресечения бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Следственный комитет (СК) России предлагает поместить военного под домашний арест.

27 мая 235-й гарнизонный военный суд отказался выпустить Попова из СИЗО, несмотря на просьбу следствия. Против освобождения генерала выступил прокурор. Слушания по рассмотрению ходатайства следствия о переводе Попова под домашний арест проходили в закрытом режиме.

Экс-командующего арестовали 21 мая по подозрению в мошенничестве. Его адвокат уже пытался добиться перевода подзащитного под домашний арест, но просьбу отклонили.

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      Любовь Ширижик
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