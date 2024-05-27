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13:37, 27 мая 2024Силовые структуры

Раскрыта причина отказа суда освободить из СИЗО генерала Попова

Адвокат Буйновский: прокурор выступил против освобождения генерала Попова
Начало событий в новости Реакция генерала Попова на повторный отказ выпустить его из СИЗО попала на видео

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Прокурор выступил против изменения меры пресечения бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову. Об этом сообщил адвокат подсудимого Сергей Буйновский, передает РБК.

Следователь ходатайствовал о переводе генерала из СИЗО под домашний арест, однако прокурор не поддержал его просьбу. Вероятно, 235-й гарнизонный военный суд принял во внимание позицию надзорного ведомства и отказался выпустить Попова из СИЗО.

Генерал с улыбкой отреагировал на судебное решение.

Слушания по рассмотрению ходатайства следствия о переводе Попова под домашний арест проходили в закрытом режиме.

21 мая экс-командующий был арестован по подозрению в мошенничестве. 24 мая его адвокат уже пытался добиться перевода подзащитного под домашний арест, но просьбу отклонили.

В отношении военного возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему вменяется хищение путем мошенничества металлоконструкций на сумму более 130 миллионов рублей. По версии следствия, Попов причастен к хищению 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката
в зоне специальной военной операции, которые были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи военным. Они должны были использоваться для строительства оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Свою вину Попов не признает.

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      Любовь Ширижик
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