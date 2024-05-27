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12:35, 27 мая 2024Силовые структуры

Суд о переводе генерала Попова под домашний арест пройдет в закрытом режиме

Заседание о переводе Попова под домашний арест пройдет в закрытом режиме
Начало событий в новости Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России арестовали

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

235-й гарнизонный военный суд проведет заседание о переводе под домашний арест бывшего командующего 58-й армией Вооруженных Сил (ВС) России генерал-майора Ивана Попова в закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС.

Судья объявил, что суд постановил удовлетворить ходатайство представителя военной прокуратуры и провести судебное заседание в закрытом режиме.

Суд вынес решение и снова оставил Попова под стражей.

Ранее сообщалось, что ходатайство о переводе бывшего командующего 58-й армией под домашний арест подавало следствие, однако суд это сделать отказался.

21 мая генерал-майор Попов был арестован по подозрению в мошенничестве.

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      Анна Габай
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