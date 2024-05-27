Силовые структуры
Суд о переводе генерала Попова под домашний арест пройдет в закрытом режиме
Заседание о переводе Попова под домашний арест пройдет в закрытом режиме
Начало событий в новости Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России арестовали
235-й гарнизонный военный суд проведет заседание о переводе под домашний арест бывшего командующего 58-й армией Вооруженных Сил (ВС) России генерал-майора Ивана Попова в закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС.
Судья объявил, что суд постановил удовлетворить ходатайство представителя военной прокуратуры и провести судебное заседание в закрытом режиме.
Суд вынес решение и снова оставил Попова под стражей.
Ранее сообщалось, что ходатайство о переводе бывшего командующего 58-й армией под домашний арест подавало следствие, однако суд это сделать отказался.
21 мая генерал-майор Попов был арестован по подозрению в мошенничестве.