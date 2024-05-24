Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:25, 24 мая 2024Силовые структуры

Генерал-майор Попов отсутствовал на суде по переводу его на домашний арест

Генерал-майор Попов не явился в суд по поводу его ходатайства о домашнем аресте
Начало событий в новости Военный суд рассмотрит просьбу о смягчении меры генералу Попову

Фото: Игорь Чижов / Коммерсантъ

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов не явился в суд на рассмотрение ходатайства о переводе его из следственного изолятора (СИЗО) под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.

Военный суд перенес заседание по ходатайству Следственного комитета России о смягчении меры пресечения Попову на 27 мая.

По данным агентства, заседание должно было проходить в 235-м гарнизонном военном суде 24 мая, но в этот же день было назначено заседание во 2-м Западном окружном военном суде, где рассматривается апелляция на арест генерала.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Россия готова к переговорам с Украиной при одном условии. В чем оно заключается?

      Любовь к кебабам помогла девушке найти счастье в личной жизни

      Миллионы россиян проявили интерес к выставке-форуму «Россия» на ВДНХ

      Названы сроки сборки образца российско-белорусского самолета

      Звезда «Слова пацана» возглавил рейтинг Forbes «30 до 30»

      МИД России заявил об ознакомлении с проектом коммюнике саммита по Украине

      Подруга Киркорова оценила вокальные данные Пугачевой

      На Украине снова разрешили называть российских военных «орками» в СМИ

      Российского подростка задержали за распространение фото обнаженной девочки

      В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше