Силовые структуры
Генерал-майор Попов отсутствовал на суде по переводу его на домашний арест
Генерал-майор Попов не явился в суд по поводу его ходатайства о домашнем аресте
Начало событий в новости Военный суд рассмотрит просьбу о смягчении меры генералу Попову
Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов не явился в суд на рассмотрение ходатайства о переводе его из следственного изолятора (СИЗО) под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.
Военный суд перенес заседание по ходатайству Следственного комитета России о смягчении меры пресечения Попову на 27 мая.
По данным агентства, заседание должно было проходить в 235-м гарнизонном военном суде 24 мая, но в этот же день было назначено заседание во 2-м Западном окружном военном суде, где рассматривается апелляция на арест генерала.