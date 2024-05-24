Генерал-майор Попов отсутствовал на суде по переводу его на домашний арест

Генерал-майор Попов не явился в суд по поводу его ходатайства о домашнем аресте

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов не явился в суд на рассмотрение ходатайства о переводе его из следственного изолятора (СИЗО) под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.

Военный суд перенес заседание по ходатайству Следственного комитета России о смягчении меры пресечения Попову на 27 мая.

По данным агентства, заседание должно было проходить в 235-м гарнизонном военном суде 24 мая, но в этот же день было назначено заседание во 2-м Западном окружном военном суде, где рассматривается апелляция на арест генерала.