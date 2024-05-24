Военный суд рассмотрит просьбу о смягчении меры генералу Попову

Военный суд рассмотрит просьбу о смягчении меры генерал-майору Попову 27 мая

Военный суд 27 мая рассмотрит ходатайство Следственного комитета (СК) России о смягчении меры пресечения бывшему командующему 58-й аремией генерал-майору Ивану Попову. Об этом сообщает ТАСС.

Военные следователи просят суд перевести генерал-майора из следственного изолятора (СИЗО) под домашний арест. Суд перенес заседание на 12:00 по московскому времени 27 мая. По словам судьи, он получил телефонограмму о том, что сейчас все участники процесса находятся во 2-м Западном окружном военном суде, в котором сегодня в 14:00 начнется рассмотрение жалобы генерала на смягчение ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что защита обвиняемого в мошенничестве бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией ВС России генерал-майора Ивана Попова обжаловала его арест.

21 мая генерал-майор Попов был арестован по подозрению в мошенничестве.

