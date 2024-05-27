Арестованного экс-командующего 58-й армией Попова снова оставили под стражей

Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова

Военный суд снова оставил под стражей бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС.

Ходатайство о переводе Попова из СИЗО под домашний арест подало следствие. Суд это сделать отказался. Этот вопрос рассматривался в закрытом режиме.

21 мая генерал-майор Попов был арестован по подозрению в мошенничестве. 24 мая его адвокат уже пытался добиться перевода подзащитного под домашний арест, но просьбу отклонили.