Реакция генерала Попова на повторный отказ выпустить его из СИЗО попала на видео

Генерал Попов с улыбкой отреагировал на повторный отказ освободить его из СИЗО

Арестованного экс-командующего 58-й армией Попова снова оставили под стражей

Начало событий в новости Арестованного экс-командующего 58-й армией Попова снова оставили под стражей

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов с улыбкой отреагировал на решение 235-го гарнизонного военного суда, который повторно отказался выпустить его из СИЗО под домашний арест. Видео из зала суда публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах генерал, сидящий в стеклянном «аквариуме», улыбается, поднимает руку и сжимает в кулак.

Слушания по рассмотрению ходатайства следствия о переводе Попова под домашний арест проходили в закрытом режиме. В итоге суд отклонил эту просьбу и оставил генерала под стражей.

21 мая генерал-майор Попов был арестован по подозрению в мошенничестве. 24 мая его адвокат уже пытался добиться перевода подзащитного под домашний арест, но просьбу отклонили.