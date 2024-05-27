Силовые структуры
Реакция генерала Попова на повторный отказ выпустить его из СИЗО попала на видео
Генерал Попов с улыбкой отреагировал на повторный отказ освободить его из СИЗО
Начало событий в новости Арестованного экс-командующего 58-й армией Попова снова оставили под стражей
Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов с улыбкой отреагировал на решение 235-го гарнизонного военного суда, который повторно отказался выпустить его из СИЗО под домашний арест. Видео из зала суда публикует Telegram-канал Shot.
На кадрах генерал, сидящий в стеклянном «аквариуме», улыбается, поднимает руку и сжимает в кулак.
Слушания по рассмотрению ходатайства следствия о переводе Попова под домашний арест проходили в закрытом режиме. В итоге суд отклонил эту просьбу и оставил генерала под стражей.
21 мая генерал-майор Попов был арестован по подозрению в мошенничестве. 24 мая его адвокат уже пытался добиться перевода подзащитного под домашний арест, но просьбу отклонили.