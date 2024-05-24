Арестованного экс-командующего 58-й армией Попова оставили в СИЗО

Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова

Военный суд постановил оставить в СИЗО арестованного экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщает ТАСС

Судья постановил оставить апелляционную жалобу обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере генерал-майора без удовлетворения. 21 мая 235-й гарнизонный военный суд арестовал Попова. Ему вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере.

24 мая бывший командующий 58-й армией Иван Попов прибыл во 2-й Западный окружной военный суд на рассмотрение жалобы на его арест.