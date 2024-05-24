Генерал-майор Попов прибыл в суд на рассмотрение жалобы на его арест

«Известия»: генерал-майор Попов прибыл в суд на рассмотрение жалобы на его арест

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов прибыл во 2-й Западный окружной военный суд на рассмотрение жалобы на его арест. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

Он встретил журналистов со словами: «Шоу, да? Очередное».

24 мая стало известно о предъявленном генерал-майору обвинении. В отношении военного возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере. Свою вину Попов не признает.