Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:46, 24 мая 2024Силовые структуры

Бывшему командующему 58-й армией ВС России предъявлено обвинение

Экс-командующему 58-й армией ВС РФ Ивану Попову предъявлено обвинение

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Бывшему командующему 58-й гвардейской общевойсковой армией Вооруженных сил (ВС) России Ивану Попову предъявлено обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.

Защитник добавил, что Попов не признает вину. В отношении военного возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере.

21 мая 235-й гарнизонный военный суд арестовал Попова.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что задержания сотрудников Министерства обороны — это часть системной борьбы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованный генерал Попов может выйти из СИЗО. Его уважают в войсках за честные доклады о проблемах армии

      На Украине назвали Клещеевку «попившей кровь ВСУ ямой»

      «Если выживет, станет ценным источником». Воевавший за ВСУ иностранный офицер попал в плен

      Рита Ора станцевала в откровенном образе

      Стало известно о возможном возвращении Роналду в Европу

      Украина пыталась ударить по региону России

      Обнаружены стреляющие по разным целям гигантские Звезды Смерти

      40-летние пользователи сети сделали предупреждение людям вдвое младше себя

      Госдеп США ограничил выдачу виз властям Грузии

      Мужчина стал миллионером и продолжил пять дней в неделю работать в супермаркете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше