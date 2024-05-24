Бывшему командующему 58-й армией ВС России предъявлено обвинение

Экс-командующему 58-й армией ВС РФ Ивану Попову предъявлено обвинение

Бывшему командующему 58-й гвардейской общевойсковой армией Вооруженных сил (ВС) России Ивану Попову предъявлено обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.

Защитник добавил, что Попов не признает вину. В отношении военного возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере.

21 мая 235-й гарнизонный военный суд арестовал Попова.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что задержания сотрудников Министерства обороны — это часть системной борьбы.