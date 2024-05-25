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05:27, 25 мая 2024Силовые структуры

В деле генерала Попова обнаружился основной фигурант, погибший в ходе СВО. Как он связан с арестованным офицером?

«Ъ»: основным фигурантом в деле генерала Попова был погибший в ходе СВО офицер
Иван Попов

Иван Попов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Изначально в деле экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России генерала Ивана Попова был другой фигурант, тоже генерал, погибший в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Он погиб до начала полноценного расследования и был посмертно удостоен звания Героя России. Его имя собеседники издания не уточнили.

Отмечается, что после смерти фигуранта уголовное преследование стало невозможным, поэтому в качестве подозреваемого в деле оказался генерал Попов.

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Как экс-командующий связан с умершим генералом?

Источники «Ъ» заявили, что экс-командующий попал в поле зрения следственных органов после того, как генерал перевел ему на банковскую карту денежные средства, вырученные якобы за незаконную продажу похищенного металла.

500 тысяч
рублей

получил Попов от погибшего генерала

Собеседник издания утверждает, что это не часть средств от реализации металлоконструкций, сумма якобы была одолжена Ивану Попову первым фигурантом.

Попова подозревают в хищении металлоконструкций для строительства укреплений

Как и основного фигуранта, Попова подозревают в хищении металлоконструкций на сумму более 130 миллионов рублей. Изначально ущерб от хищений при возведении линии обороны в зоне специальной военной операции оценивался в 100 миллионов рублей.

По версии следствия, генерал причастен к хищению
1,7 тысячи
тонн

изделий металлопроката

Уточняется, что металлоконструкции были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи военным. Они должны были использоваться для строительства оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Следователи и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) не нашли ничего ценного при обыске в доме у Попова. При этом выяснилось, что генерал проиграл крупную сумму в казино — около 30 миллионов рублей. Обвинение предполагает, что эти средства могли быть долей от махинаций.

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Попова не выпустили из СИЗО

24 мая стало известно, что бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией не выпустили из СИЗО. Суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Генерал-майора заключили под стражу 21 мая.

В отношении военного возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере. Свою вину Попов не признает.

Защита пыталась обжаловать его арест, так как Попов своевременно приходил на допросы, а также не может оказывать давление на свидетелей и скрыться за границей.

Многие военные на фоне произошедшего высказались о высоком авторитете офицера. По их словам, он один из самых уважаемых генералов Российской армии, поскольку смог остановить контрнаступление противника на запорожском направлении в июне 2023 года.

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      Марина Совина
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