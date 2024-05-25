В деле генерала Попова обнаружили погибшего в ходе СВО основного фигуранта

«Ъ»: в деле генерала Попова изначально был другой фигурант, погибший в ходе СВО

В деле экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майора Ивана Попова изначально был другой фигурант, тоже генерал, погибший в ходе проведения специальной военной операции. Информацию об этом обнаружил «Коммерсантъ».

Источник издания не раскрыл имя офицера, однако ему посмертно было присвоено звание Героя России. Отмечается, что его считают организатором схемы по хищению и продаже металлических конструкций на сумму 130 миллионов рублей. Ныне хищение с причинением ущерба вменяют Попову, свою вину он не признал.

Конструкции были выделены на строительство укреплений в Запорожской области. Поводом для привлечения к делу экс-командующего 58-й армией стало получение от первого фигуранта 500 тысяч рублей, якобы вырученных за незаконную реализацию металла. При этом собеседник «Ъ» заявил, что эти средства были даны Попову в долг.

Ранее стало известно, что бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией не выпустили из СИЗО. Суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Генерал-майора заключили под стражу 21 мая.