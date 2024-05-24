Авторитетного среди военных генерала Попова не выпустили из СИЗО. Он шутил и заявил в суде, что «бывало и хуже»

Генерала Попова не выпустили из СИЗО, он поиронизировал над решением суда

Бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией генерала-майора Ивана Попова не выпустили из СИЗО. Суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Попова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, заключили под стражу 21 мая. Ему вменяют хищение с причинением ущерба. Защита пыталась обжаловать его арест, так как Попов своевременно приходил на допросы, а также не может оказывать давление на свидетелей и скрыться за границей.

Также многие военные на фоне произошедшего высказались о высоком авторитете Попова. По их словам, он один из самых уважаемых генералов Российской армии, поскольку смог остановить контрнаступление противника на запорожском направлении в июне 2023 года.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Попов был в хорошем настроении и шутил в суде

Во время рассмотрения жалобы в суде 24 мая генерал-майор обратился к журналистам, снимавшим его на камеру, и упомянул Запорожье. «Лучше бы вы на Запорожье так активно снимали», — сказал он журналистам.

По данным Telegram-канала Shot, Попова в зале суда охраняли пять человек. Перед началом заседания он разговаривал с адвокатом и даже над чем-то смеялся.

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

После того как суд отклонил жалобу на арест, Попов сказал: «Бывало и хуже». Кроме того, когда судья отметил, что обвиняемому придется на заседании «вставать чаще, чем обычно», тот ответил, что вставать полезно. Позже сторона обвинения попросила судью сделать заседание закрытым и удалить представителей СМИ из зала.

Попову вменяется хищение в особо крупном размере

О предъявленном генерал-майору обвинении стало известно 24 мая.

В отношении военного возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере. Свою вину Попов не признает.

В Госдуме объяснили задержания сотрудников Минобороны

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что задержания сотрудников Минобороны — это часть системной борьбы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уже прокомментировал события, которые произошли в Министерстве обороны, и напомнил, что борьба с коррупцией — это системная борьба, и она ведется правоохранительными органами каждый день. То, что произошли задержания, — это часть этой системной борьбы, которую государство проводит по очищению своих рядов Андрей Красов первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Незадолго до ареста Попова произошло еще несколько задержаний и арестов представителей Министерства обороны России. Они начались на фоне смены главы ведомства — на место Сергея Шойгу был назначен бывший вице-премьер Андрей Белоусов.

Так, 13 мая был задержан генерал-лейтенант Юрий Кузнецов — начальник Главного управления кадров Минобороны. Через десять дней стало известно о задержании офицера департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Минобороны России Владимира Вертелецкого. В тот же день по делу о взятке арестовали замначальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Вадим Шамарин.